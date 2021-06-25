|
|
|
Премьер надеется увеличить ВВП на душу населения до $10 тысяч за десять лет
25.06.2021 21:49
Премьер Ираклий Гарибашвили рассчитывает, что валовый внутренний продукт Грузии на душу населения в ближайшие десять лет достигнет 10 тысяч долларов. Об основных положениях стратегического плана развития страны, работа над которым продолжается в настоящее время, глава правительства Грузии рассказал, выступая в парламенте.
Согласно оценке Международного валютного фонда, объем ВВП на одного человека в Грузии в 2021 году составляет 4,3 тысячи долларов. При этом уровень безработицы в первом квартале повысился на 3,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года, составив 21,9%.
«Наша задача должна заключаться в том, чтобы в течение следующих десяти лет ВВП на душу населения увеличился до 10 тысяч долларов. Согласно нашему плану-минимум, уровень безработицы должен ровняться 9%», — заявил Гарибашвили.
По его словам, в июле все министерства начнут представлять свои планы развития разных сфер на ближайшие 10 лет. Он добавил, что этот процесс будет максимально открытым и прозрачным. Участвовать в нем смогут эксперты, приглашенные специалисты и доноры. Итоговый стратегический документ, как ожидается, будет готов к осени 2021 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна