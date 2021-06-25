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Георгий Вашадзе принес премьер-министру еду из бесплатной столовой
25.06.2021 22:38
Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе написал в соцсети, что принес премьер-министру Ираклию Гарибашвили, который сегодня выступает с отчетом в парламенте, еду из бесплатной столовой. Вашадзе также опубликовал соответствующее фото.
«Мы принесли еду для премьер-министра Гарибашвили из бесплатной столовой.
Жду его на обед, чтобы он попробовал то, что приходится есть голодным людям каждый день!», - написал Георгий Вашадзе.
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