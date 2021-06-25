

Георгий Вашадзе принес премьер-министру еду из бесплатной столовой

25.06.2021 22:38





Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе написал в соцсети, что принес премьер-министру Ираклию Гарибашвили, который сегодня выступает с отчетом в парламенте, еду из бесплатной столовой. Вашадзе также опубликовал соответствующее фото.



«Мы принесли еду для премьер-министра Гарибашвили из бесплатной столовой.



Жду его на обед, чтобы он попробовал то, что приходится есть голодным людям каждый день!», - написал Георгий Вашадзе.



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