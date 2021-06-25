

В Грузии продолжат поддержку социально уязвимых студентов с приостановленным статусом - Гарибашвили

25.06.2021 22:39





Государство продолжит оказывать помощь студентам, статус которых был приостановлен из-за неоплаты обучения после начала пандемии коронавируса, сообщил сегодня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.



«По поводу студентов с приостановленным статусом у нас уже был разговор с министром [образования]. Сейчас мы готовим список тех студентов, которые нуждаются в нашей помощи, и мы им обязательно поможем. Это уже поручено министру. В прошлом году мы им помогли, и в этом году планируется аналогичная помощь», — сказал Гарибашвили, представляя свой годовой отчет в парламенте Грузии.



Помощь студентам была предусмотрена третьим этапом антикризисного плана, направленного на преодоление социально-экономических проблем, с которыми столкнулась страна в связи с пандемией нового коронавируса. Правительство Грузии представило его в августе 2020 года.



Тогда государство обязалось покрыть плату за обучение в течение одного семестра для всех студентов из социально уязвимых семей, рейтинговые баллы которых не превышают 150 тысяч. Профинансировать плату за обучение в 2020-21 учебном году в размере 2250 лари власти обещали всем студентам той же категории, статус которых был приостановлен из-за неуплаты. Воспользоваться этой льготой смогли более 33 тысяч студентов.



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