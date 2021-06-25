

«Сильная Грузия должна быть общим домом для грузин, абхазов, осетин…» – Гарибашвили

25.06.2021 23:15





«Сильная Грузия должна быть общим домом для грузин, абхазов, осетин, всех людей, живущих на этой земле, для всех гостей. Он должен быть построен совместными усилиями всех нас, и мы должны добиться этого результата», – об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, представляя в парламенте десятилетний план развития страны. По словам главы Кабмина, у Грузии есть для этого «талант и потенциал».



«Мы должны превратить Грузию в страну, к которой наши предки стремились веками. Для этого нам нужен политический мир, стабильность в стране и долгосрочное развитие, чтобы наша страна заняла достойное место в качестве одного из древнейших и уникальных культурных народов и сильного государства», – сказал, по сообщению "Эха Кавказа", Ираклий Гарибашвили.



Ранее правительство Грузии объявило о создании комиссии, которая разработает и осуществит «Государственную стратегию по деоккупации и мирному урегулированию конфликта». В Сухуми инициативу назвали «пустой затеей», «бесполезной инициативой».



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