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«Сильная Грузия должна быть общим домом для грузин, абхазов, осетин…» – Гарибашвили
25.06.2021 23:15
«Сильная Грузия должна быть общим домом для грузин, абхазов, осетин, всех людей, живущих на этой земле, для всех гостей. Он должен быть построен совместными усилиями всех нас, и мы должны добиться этого результата», – об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, представляя в парламенте десятилетний план развития страны. По словам главы Кабмина, у Грузии есть для этого «талант и потенциал».
«Мы должны превратить Грузию в страну, к которой наши предки стремились веками. Для этого нам нужен политический мир, стабильность в стране и долгосрочное развитие, чтобы наша страна заняла достойное место в качестве одного из древнейших и уникальных культурных народов и сильного государства», – сказал, по сообщению "Эха Кавказа", Ираклий Гарибашвили.
Ранее правительство Грузии объявило о создании комиссии, которая разработает и осуществит «Государственную стратегию по деоккупации и мирному урегулированию конфликта». В Сухуми инициативу назвали «пустой затеей», «бесполезной инициативой».
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