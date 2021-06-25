

Гарибашвили: работаем над освобождением Зазы Гахеладзе и Ираклия Бебуа

25.06.2021 23:18





«Мы работаем, чтобы были наказаны виновные в посягательстве на жизнь наших граждан, были освобождены незаконно задержанные, в том числе Заза Гахеладзе и Ираклий Бебуа», – об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, представляя в парламенте годовой отчет и план развития страны.



По его словам, на международном уровне все больше укрепляется поддержка против оккупации и политика непризнания.



«Ярким подтверждением наших усилий является решение Страсбургского суда по делу «Грузия против России (II)». За массовые нарушения прав человека в отношении этнически грузинского населения на Россию возложена ответственность. В то же время мы продолжаем политику вовлеченности и активного, ориентированного на результат примирения с абхазскими и осетинскими братьями; в том числе поощрение совместной экономической деятельности вдоль разделительных линий в рамках мирной инициативы «Шаг к лучшему будущему», – заявил Ираклий Гарибашвили.



Как сообщает «Эхо Кавказа», премьер-министр рассказал о помощи в период пандемии гражданам, проживающим в самопровозглашенных республиках.



«Население оккупированных регионов – это наши граждане, и заботиться о них - наша ответственность. В период пандемии мы вместе с нашими партнерами оказали им помощь по разным направлениям, предоставили примерно на 4 миллиона лари медицинское оснащение, лекарства, вакцины. Лечение прошли около 1500 человек. Для граждан, проживающих близ разделительных линий, осуществляются инфраструктурные, социально-экономические программы, программы в сфере здравоохранения и образования», – заявил премьер-министр.



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