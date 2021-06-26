

ЕС против саммитов с Путиным

26.06.2021 11:50





Лидеры стран Евросоюза отказали Меркель и Макрону в инициативе проведения срочного саммита с Путиным, об этом сообщает русская служба BBC.



По распространенной информацией перед началом саммита ЕС в Брюсселе против неожиданного предложения лидеров Германии и Франции пошли десять лидеров стран ЕС, основном лидеры стран Восточной Европы.



После окончания первого дня саммита президент Литвы Гитанас Науседа подчеркивая деструктивную политику России заявил журналистам, что "…Встречи с Россией на уровне европейских лидеров не будет. Каких-либо радикальных перемен в поведении России пока не видно. Мы видим, как наши отношения с Россией ухудшаются, видим агрессивное поведение России».



В свою очередь премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил журналистам, что «Кремль понимает политику силы. Кремль не воспринимает добровольные уступки как признак силы. То, в каком виде все это предложено, означает следующее: Россия аннексирует Крым, Россия ведет войну на Донбассе, а Европа пожимает плечами и продолжает говорить о диалоге».



Резко против саммитов с Путиным выступили также ведущие политики Литвы, Польши и Эстонии.



По распространенным информациям, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не против встречи руководителей центральных органов ЕС с Путиным, но сам он видеть его не хочет, пока Россия не начнет сотрудничать со следствием и судом по делу о сбитом над Украиной рейсе MH17.



По итогам первого дня лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю разработать предложения по поддержке российского гражданского общества, а также представить варианты ограничительных мер, включая новые экономические санкции, в ответ на возможные дальнейшие недружественные действия России.



«Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и его членов на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России, в полной мере используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении Евросоюза», - говорится в выводах по итогам первого дня саммита в Брюсселе.



По распространенным информациям в проекте резолюции саммита прямо прописано требование к Европейской комиссии и Высокому представителю ЕС по внешней политике подготовить новые санкции в ответ на ожидаемые «недружественные шаги» против ЕС со стороны России. В проекте сказано – «Европейский совет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и стран-членов союза на враждебные действия России, ответа с применением всех имеющихся у ЕС средств и в координации с другими партнерами. С этой целью Европейский совет также поручает Европейской комиссии и Высокому представителю [ЕС по внешней политике] предложить варианты дополнительных и эффективных экономических санкций в отношении ответственных за дестабилизирующие действия России» - сообщает BBC ссылаясь на издание «Politico».



Напомним, что ЕС и Россия до 2014 года проводили саммиты дважды в год. Однако, последние годы они уже приняли облик бессмысленных встреч, на которые тратились огромные суммы налогоплательщиков лишь для пышных и дорогостоящих развлекательных мероприятий, на которых ни о чем серьезном стороны на этих встречах договориться не могли. После аннексии Крыма Евросоюз эти саммиты отменил.



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