

Гварамиа: «Действия России были рассчитаны на местную публику»

26.06.2021 12:09





«Действия России были рассчитаны на местную публику» - так прокомментировал недавние события в Черном море эксперт по национальной безопасности и российско-грузинским отношениям Гоча Гварамиа.



Со слов Гварамиа все, кроме России уважают международное право. «Международно признанные границы Украины, да и любого государства, не являются только лишь сухопутными. Есть также границы воздушные, и при наличии таковых - морские. Эти границы четко обозначены в соответствующих документах и передвижения по ним также четко контролируются соответствующими международными структурами, имеющими право выдачи ограничительных решений по передвижению по этим территориям. По мимо этого, эти организации контролируют факты нарушения границ того или иного государства, а также по требованию страны могут закрыть какой-нибудь участок для навигации любого судна» - заявил Гварамиа и в пример приводит ситуацию с акваторией оккупированной России территории Грузии – Абхазии, которая закрыта для навигации до окончания урегулирования конфликта, и нахождения любого судна в этой части является незаконной и нарушением международно признанных морских границ Грузии.



По словам эксперта, британское судно следовало по маршруту в рамках международно признанных морских границах Украины, которых пока никто не менял, и делал это с согласия властей Украины. «Единственная сторона, которая шла на провокацию, это российские ВМС. Хотя якобы предупредительный выстрел и был пустышкой, рассчитанный лишь на местную публику, этот шаг мог спровоцировать серьезный конфликт. Однако, в Кремле видимо решили сыграть на местную публику чтобы показать, что российским войскам и «море покалено», и что они якобы единоличные «хозяева» простор Черного Моря. И знаете - это сработало, хотя и ненадолго» - заявил Гварамиа.



По словам эксперта действия британского судна и соответствующие опровергающие заявления британской стороны, а также представителей стран НАТО, сильно поубавил пыл ангажированной российской «местной публики».



«Когда встал вопрос «а был ли мальчик?», оказалось не то что никто не стрелял по британскому судну, но не было выстрела даже по его курсу – выстрел был лишь пустышкой - холостым. Более того, британское судно благополучно продолжило поход по намеченному маршруту, дав понять, что международные морские границы Украины проходят у берегов Крыма, и что Крым — это территория Украины. В конечном итоге Москва, в очередной раз повязшей в собственной лжи, снова оказалась у «разбитого корыто». И пока Москва не отучится от привычки жить во лжи, это «корыто» всегда будет у нее ног» - заявил Гварамиа.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





