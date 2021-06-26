

В Грузию прибыли министры иностранных дел Австрии, Румынии и Литвы

26.06.2021 12:14





25-26 июня в Грузию прибыли министры иностранных дел Австрии, Румынии и Литвы.



По информации МИД Грузии, министры иностранных дел стран-членов ЕС приехали Грузию с мандатом верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррель, в рамках турне по Южному Кавказу.



Александр Шалленберг, Богдан Ауреску и Габриэлюс Ландсбергис проведут встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. В ходе визита министры также посетят оккупационную линию. В завершении же визита они сделают заявления для СМИ и подытожат турне по Южному Кавказу.



Решение о визите глав МИД Австрии, Румынии и Литвы на Кавказ было принято 27 мая на неформальном министериале стран-членов ЕС, на котором обсуждалась проблематика конфликтов в регионе Восточного партнерства.



Визит министров иностранных дел трех стран-членов ЕС в Грузию с мандатом верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля является еще одним подтверждением того, насколько важно для ЕС сохранение мира и стабильности в регионе Южного Кавказа и насколько вовлечен ЕС в процесс мирного урегулирования конфликтов», - отмечают в ведомстве.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





