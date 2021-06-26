

Министры иностранных дел Австрии, Румынии и Литвы встретились с Ираклием Гарибашвили

26.06.2021 16:21





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску, министром иностранных дел Литвы Габриэлиусом Ландсбергисом и федеральным министром Европы и международных дел Австрии Александром Шалленбергом, сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.



Премьер-министр поблагодарил глав внешнеполитических ведомств трех стран за визит в Грузию и на Южный Кавказ по поручению вице-президента Европейской комиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефа Боррелла. По словам Гарибашвили, миссия министров в формате Восточного партнерства по разрешению неурегулированных конфликтов в регионе является сильным сигналом того, что ЕС способствует миру и безопасности в странах Южного Кавказа.



На встрече было отмечено соглашение между Арменией и Азербайджаном, достигнутое при участии США и активном содействии премьер-министра Грузии. Стороны подчеркнули важность мирного разрешения конфликтов в регионе.



Министры иностранных дел Австрии, Румынии и Литвы поблагодарили премьер-министра Грузии за успешное посредничество между Арменией и Азербайджаном, в результате которого были освобождены 15 граждан Армении а азербайджанской стороне переданы важные материалы о заминированных территориях.



Премьер-министр в беседе с министрами иностранных дел трех государств ЕС говорил об усилиях, необходимых для немедленного освобождения незаконно задержанных граждан Грузии — Зазы Гахеладзе и Ираклия Бебуа, а также о важности поддержки международных партнеров в этом процессе.



В ходе встречи также было уделено внимание всеобъемлющей стратегии правительства Грузии, которая направлена ​​на деоккупацию и мирное урегулирование конфликта.





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