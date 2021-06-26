|
|
|
Александр Шалленберг: Успех Грузии – это всецело успех ЕС
26.06.2021 21:15
Успех Грузии – это всецело успех Евросоюза (ЕС), - об этом министр Австрии по европейским и иностранным делам Александр Шалленберг написал на своей официальной странице в Twitter после встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани.
Как отмечает Шалленберг, ЕС привержен тесному сотрудничеству с Грузией.
Министры иностранных дел стран-членов ЕС – Австрии, Румынии и Литвы приехали в Грузию с мандатом верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррель, в рамках турне по Южному Кавказу.
Решение о визите глав МИД Австрии, Румынии и Литвы на Кавказ было принято 27 мая на неформальном министериале стран-членов ЕС.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна