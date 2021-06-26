

Александр Шалленберг: Успех Грузии – это всецело успех ЕС

26.06.2021 21:15





Успех Грузии – это всецело успех Евросоюза (ЕС), - об этом министр Австрии по европейским и иностранным делам Александр Шалленберг написал на своей официальной странице в Twitter после встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани.



Как отмечает Шалленберг, ЕС привержен тесному сотрудничеству с Грузией.



Министры иностранных дел стран-членов ЕС – Австрии, Румынии и Литвы приехали в Грузию с мандатом верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррель, в рамках турне по Южному Кавказу.



Решение о визите глав МИД Австрии, Румынии и Литвы на Кавказ было принято 27 мая на неформальном министериале стран-членов ЕС.



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