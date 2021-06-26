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Глава МИД Румынии призвал все политсилы Грузии подписать соглашение от 19 апреля


26.06.2021   21:20


Считаю, что соглашение от 19 апреля должны подписать все политические силы, - об этом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил на проведенной в Тбилиси пресс-конференции, на которой вместе с главами МИД Литвы и Австрии подытожил визит на Южный Кавказ.

По словам Ауреску, он поздравил Грузию с прогрессом, достигнутым в осуществлении соглашения об ассоциации.

«Я подчеркнул, что инклюзивная политическая среда, дальнейшая модернизация и демократизация – важны для европейской повестки дня Грузии. Я приветствую решение политических партий получить свой мандат в парламенте, как первый шаг, предпринятый к нормализации ситуации внутри страны. В то же время, считаю, что соглашение от 19 апреля должны подписать все политические силы. Также хочу подтвердить твердую поддержку Румынии в отношении европейских и евроатлантических устремлений Грузии», - заявил министр.

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