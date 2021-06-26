

Ландсбергис: Осуществление реформ – это ключ к европейскому будущему Грузии

26.06.2021 21:38





Осуществление реформ – это ключ к европейскому будущему Грузии, - такую запись на официальной странице в Twitter сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после встречи со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.



«Г-ну Гарибашвили и г-ну Залкалиани я передал посыл поддержки ЕС от имени Европейской службы внешних действий и Жозепа Борреля», - пишет глава МИД Литвы в Twitter.



По его словам, на встрече стороны обсудили стоящие перед регионом вызовы, развернувшиеся в стране события и саммит Восточного партнерства.



Министры иностранных дел стран-членов ЕС – Австрии, Румынии и Литвы приехали в Грузию с мандатом верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррель, в рамках турне по Южному Кавказу.



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