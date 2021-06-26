

Богдан Ауреску: Румыния – очень твердый сторонник европейских и евроатлантических устремлений Грузии

26.06.2021 22:01





Румыния – очень твердый сторонник европейских и евроатлантических устремлений Грузии. Мы приветствовали тот успех и прогресс, которого Грузия достигла в плане осуществления избирательной реформы, и мы надеемся, что Грузия продолжит и завершит реформы и в судебной системе, в соответствии с рекомендациями ЕС и Венецианской комиссии, - заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску на проведенной в Тбилиси пресс-конференции, на которой вместе с главами МИД Литвы и Австрии подытожил визит на Южный Кавказ.



«Мы надеемся, что процесс реформ продолжится во всех сферах. Мы приветствовали тот успех и прогресс, которого Грузия достигла в плане осуществления избирательной реформы, и мы надеемся, что Грузия продолжит и завершит реформы и в судебной системе, в соответствии с рекомендациями ЕС и Венецианской комиссии. Мы готовы продолжить поддержку Грузии в этих стараниях, Грузия не одна, у нее есть друзья, на которых она может надеяться, однако самое сложное задание ложится на плечи Грузии», - отметил глава МИД Румынии.



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