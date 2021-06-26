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Партию Георгия Гахария выгнали из офиса в Батуми
26.06.2021 22:39
Аджарское отделение партии «За Грузию», недавно созданной бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария, покинет свой офис в Батуми.
Поводом для этого послужило заявление владельца помещения Лаши Ахалая на телеканале «Имеди» о том, что он больше не хочет сдавать офис из-за возможной связи Георгия Гахария и Михеила Саакашвили.
Лидер Аджарского отделения партии «За Грузию» Ираклий Микеладзе говорит, что власть надавила на собственника офиса, после чего их попросили освободить помещение.
«Мы общались с этим человеком вчера утром. Он открыто выразил поддержку нашей партии. Факт, что сегодня что-то изменилось. Этого человека использовали в провластном СМИ, дали зачитать написанный текст, а причиной названа та глупость, которую это телевидение тиражировало в течение этих дней. Поэтому мы полагаем, что этот человек находится под давлением. Учитывая его очень тяжелое положение, мы решили покинуть офис», — сказал Ираклий Микеладзе.
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