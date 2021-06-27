

Харцель: Сегодня мы отмечаем 7-летие со дня подписания Соглашения об ассоциации ЕС-Грузия

27.06.2021 11:18





«Сегодня мы отмечаем 7-ю годовщину подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, которое является надежной основой для наших тесных отношений», — сказал посол ЕС в Грузии Карл Харцель.



«Хотя это технический документ, он отражает наши общие ценности и цели. Это ключ к выявлению потенциала для достижения цели, намеченной нами совместно.



Поздравляем с юбилеем как Грузии, так и Евросоюза! Надеюсь, что мы продолжим наши совместные усилия по дальнейшему укреплению нашего партнерства и ещё большему сближению в ближайшие годы», — сказал Карл Харцель.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





