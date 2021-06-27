

В Высшей школе юстиции Грузии проходит собрание судей

27.06.2021 13:43





В Высшей школе юстиции Грузии проходит собрание судей, на котором обсуждаются текущие процессы, в том числе и критические заявления в адрес судебной системы.



По словам секретаря Высшего совета юстиции Николоза Марсагишвили, нельзя останавливать процесс назначения судей.



«Высший совет юстиции переслал кандидатов (парламенту) исходя из требований закона. Что касается приостановки процесса — все зависит от трактовки. Мы приостановили процесс и дождались законодательных изменений. Что касается того, следует ли вообще остановить процесс назначения или нет, на какой срок должен быть приостановлен? Я думаю, что не следует останавливать надолго, но это все-таки должны решать политики. Решение Совета не может быть пересмотрено, потому что мы уже представили парламенту кандидатов, отобранных нами в рамках беспрецедентно прозрачного процесса. Сегодняшняя встреча важна, потому что мне интересна позиция судей, может быть есть и другое мнение, которое я должен учитывать.



Что касается документа Мишеля, хотя мы не обязаны принимать во внимание какое-либо политическое соглашение, но мы приняли его во внимание в некоторой степени, и процесс, который мог быть завершен за два месяца, занял семь или восемь месяцев», — сказал Марсагишвили.





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