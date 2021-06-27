

В Батуми построили современный тренировочный бассейн для моряков

27.06.2021 14:53





Тренировочный бассейн, строительство которого продолжалось более года, открылся в Батумской государственной морской академии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Аджарской АР.



На строительство тренировочного бассейна потратили 1,6 миллиона лари (более 510 тысяч долларов). Проект был реализован при поддержке правительства Аджарии, Минэкономики Грузии и Агентства морского транспорта.



Студенты Академии и практикующие моряки смогут пройти здесь обязательную производственную практику в соответствии со стандартами Международной морской организации (IMO).



«В новом бассейне курсанты будут проходить обучение на высшем уровне, в условиях, приближенных к реальным», — отмечено в сообщении.



Официальная церемония открытия была приурочена к Международному дню моряка. Участие в ней приняли председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, министр экономики Натия Турнава и глава Агентства морского транспорта Тамар Иоселиани.



«Вдвойне радостно, что в Международный день моряка в рамках совместного проекта мы открыли в Батуми учебный бассейн, который направлен на повышение квалификации студентов и нынешних моряков. Этот бассейн поможет им стать более конкурентоспособными», — сказал Рижвадзе.



Грузинские сертификаты признаны уже 60 странами мира, из них 18 являются государствами — членами ЕС. Под их флагами плавает более 80% мирового флота. За последние годы контрибуция грузинских моряков в государственный бюджет увеличилась примерно до полумиллиарда лари в год.



С августа 2020 года, впервые в истории морского образования Грузии, у студентов Батумской государственной морской академии появилась возможность получить степень бакалавра, обучаясь на английском языке.



С 2012 года государство вложило в развитие инфраструктуры Батумской государственной морской академии и поддержу морского образования более 25 миллионов лари.



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