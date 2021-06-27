

МИД: Грузия добилась значительного прогресса на пути интеграции в ЕС

27.06.2021 15:01





«За семь лет после подписания Соглашения об ассоциации Грузия добилась значительного прогресса на пути интеграции в ЕС, что привело к конкретным ощутимым результатами и приближению к стандартам ЕС на законодательном и институциональном уровнях», — говорится в заявлении МИД Грузии.



«Соглашение об ассоциации, которое включает Соглашение о свободной торговле с Европейским союзом (DCFTA), дало новый импульс развитию торгово-экономических отношений между Грузией и ЕС, в том числе увеличению экспорта национальной продукции из Грузии (15%) и превращению ЕС в основного торгового партнера Грузии (24%). Соглашение также помогло улучшить инвестиционный климат в Грузии, в частности, в случае инвестирования и производства продукции в Грузии инвесторам предоставлена возможность экспортировать свою продукцию на рынок ЕС без тарифов. Энергетическое сотрудничество с ЕС также вышло на новый этап, и в 2016 году Грузия присоединилась к Европейскому энергетическому союзу.



Значительно увеличилась помощь, предоставляемая Евросоюзом Грузии, превысив в общей сложности один миллиард евро за последние семь лет. Согласно соглашению, постепенно увеличивается масштаб финансовой помощи ЕС, которая только в двустороннем формате составляет ежегодно 120-130 миллионов евро. При этом Грузия в многостороннем формате дополнительно участвует в различных программах региональной помощи.



Дополнительный импульс придан участию в рамочных программах ЕС (ERASMUS +, Horizon 2020, Creative Europe) и сотрудничеству с агентствами Европы (FRONTEX, EUROPOL, EUROJUST и др.).



Успешная реализация реформ в рамках Соглашения об ассоциации способствовала успешному завершению процесса либерализации визового режима в 2017 году.



В результате этих достижений к 2024 году Грузия планирует обеспечить выполнение соглашения на 60-65% и подать заявку на полноправное членство в Европейском Союзе», — говорится в сообщении МИД Грузии.





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