

Зурабишвили: Грузия готова к конкретным шагам на пути к интеграции в ЕС

27.06.2021 19:53





«Последние годы показали, что прогрессу на пути к сближению с Европой нет альтернативы», — написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.



«Сегодня исполняется седьмая годовщина подписания Соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским Союзом! Последние годы показали, что прогрессу на пути к сближению с Европой нет альтернативы.



Теперь Грузия готова к большему и конкретным шагам на пути к интеграции в ЕС», — написала Зурабишвили.





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