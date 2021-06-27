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Зурабишвили: Грузия готова к конкретным шагам на пути к интеграции в ЕС


27.06.2021   19:53


«Последние годы показали, что прогрессу на пути к сближению с Европой нет альтернативы», — написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.

«Сегодня исполняется седьмая годовщина подписания Соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским Союзом! Последние годы показали, что прогрессу на пути к сближению с Европой нет альтернативы.

Теперь Грузия готова к большему и конкретным шагам на пути к интеграции в ЕС», — написала Зурабишвили.

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