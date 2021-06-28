

В Грузии судьи призывают все стороны воздержаться от дискредитации судебной власти

28.06.2021 10:30





По заявлению члена Высшего совета юстиции Дмитрия Гвритишвили, судьи подготовили совместное обращение, в котором призывают все стороны воздержаться от дискредитации судебной системы, сообщает Общественный вещатель.



По словам Гвритишвили, представители судейского корпуса еще раз подтвердили свою позицию о том, что независимо от статуса, никто не должен иметь право или возможность на вмешательство в независимость судебной власти.



«Судебная власть сегодня независима как никогда ранее. Если сказать коротко, то резюме обращения состоит в том, что судьи в очередной раз выразили протест против кампании дезинформации, которая проводится без каких-либо доказательств и направлена на дискредитацию судебной системы», - сказал Гвритишвили.



По его разъяснению, судьи призвали всех субъектов перестать говорить на языке ультиматума и прекратить вмешиваться в независимость судебной власти.



«В заявлении мы не называем конкретные организации и субъекты, однако, на заседании в выступлениях некоторых судей прозвучали имена и фамилии таких субъектов. Видимо, в восприятии некоторых судей и судейского корпуса существует и такое мнение, что действия представителей наших стратегических стран-партнеров не соответствуют принципам отношений с демократическим, правовым и суверенным государством», - сказал Гвритишвили.



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