

Гражданин Грузии убит в тюремной драке в Греции

28.06.2021 10:31





Гражданин Грузии был убит в тюрьме греческого города Ханья на севере Крита. Об этом сообщает посольство Грузии в Греции.



По информации местных СМИ, случай произошел 26 июня. Мужчина был смертельно ранен самодельным ножом во время драки со своим сокамерником, также гражданином Грузии.



«Получив информацию о произошедшем, консул посольства Грузии в Греции связался с главой администрации тюрьмы в городе Ханья, который подтвердил вышеупомянутый факт в частной беседе», - заявляют в посольстве.



Как отмечают в дипломатическом представительстве, администрация тюрьмы уже сообщила о смерти гражданина Грузии его семье. Посольство выражает соболезнования родственникам погибшего. «Посольство Грузии находится на постоянной связи с администрацией тюрьмы Ханья и готово оказать посильную помощь семье погибшего», - отмечено в сообщении.



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