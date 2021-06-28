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Гражданин Грузии убит в тюремной драке в Греции


28.06.2021   10:31


Гражданин Грузии был убит в тюрьме греческого города Ханья на севере Крита. Об этом сообщает посольство Грузии в Греции.

По информации местных СМИ, случай произошел 26 июня. Мужчина был смертельно ранен самодельным ножом во время драки со своим сокамерником, также гражданином Грузии.

«Получив информацию о произошедшем, консул посольства Грузии в Греции связался с главой администрации тюрьмы в городе Ханья, который подтвердил вышеупомянутый факт в частной беседе», - заявляют в посольстве.

Как отмечают в дипломатическом представительстве, администрация тюрьмы уже сообщила о смерти гражданина Грузии его семье. Посольство выражает соболезнования родственникам погибшего. «Посольство Грузии находится на постоянной связи с администрацией тюрьмы Ханья и готово оказать посильную помощь семье погибшего», - отмечено в сообщении.

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