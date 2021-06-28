|
|
|
Гражданин Грузии убит в тюремной драке в Греции
28.06.2021 10:31
Гражданин Грузии был убит в тюрьме греческого города Ханья на севере Крита. Об этом сообщает посольство Грузии в Греции.
По информации местных СМИ, случай произошел 26 июня. Мужчина был смертельно ранен самодельным ножом во время драки со своим сокамерником, также гражданином Грузии.
«Получив информацию о произошедшем, консул посольства Грузии в Греции связался с главой администрации тюрьмы в городе Ханья, который подтвердил вышеупомянутый факт в частной беседе», - заявляют в посольстве.
Как отмечают в дипломатическом представительстве, администрация тюрьмы уже сообщила о смерти гражданина Грузии его семье. Посольство выражает соболезнования родственникам погибшего. «Посольство Грузии находится на постоянной связи с администрацией тюрьмы Ханья и готово оказать посильную помощь семье погибшего», - отмечено в сообщении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна