

МИД: К 2024 году Грузия планирует обеспечить выполнение соглашения об ассоциации на 60-65% и подать заявку на полноправное членство в Евросоюзе

28.06.2021 10:34





За 7 лет после подписания соглашения об ассоциации Грузия добилась значительного прогресса в направлении интеграции с ЕС, за чем последовали конкретные ощутимые результаты и приближение к стандартам ЕС на законодательном и институциональном уровнях. Информацию об этом распространяет МИД.



По данным ведомства, Грузия продолжает законодательное сближение с евро-регуляциями и евро-директивами, в результате чего признана ведущей страной-реформатором в регионе Восточного партнерства.



Как отмечают в МИД, соглашение об ассоциации, которое включает свободную торговлю с Евросоюзом (DCFTA), дало новый импульс развитию торгово-экономических отношений между Грузией и ЕС, в том числе увеличился экспорт национальной продукции из Грузии (15%), а ЕС стал основным торговым партнером Грузии (24%).



«Соглашение также способствовало улучшению инвестиционного климата в Грузии, в частности, в случае инвестиций и производства продукции на территории Грузии, инвесторам предоставляется возможность экспортировать свою продукцию на рынок ЕС без тарифов. Сотрудничество с ЕС в сфере энергетики также перешло на новый этап, и в 2016 году Грузия присоединилась к Европейскому энергетическому союзу.



Значительно увеличилась помощь Евросоюза Грузии, объем которой превысил в общей сложности 1 миллиард евро за последние 7 лет. В рамках соглашения, постепенно увеличивается масштаб финансовой помощи ЕС, которая только в двустороннем формате составляет ежегодно до 120-130 миллионов евро, а в многостороннем формате Грузия дополнительно участвует в различных программах региональной помощи.



Дополнительный импульс придан участию в рамочных программах ЕС (ERASMUS +, Горизонт 2020, Творческая Европа) и сотрудничеству с агентствами Европы (FRONTEX, EUROPOL, EUROJUST и тд.).



Успешное осуществление реформ в рамках соглашения об ассоциации способствовало успешному завершению процесса визовой либерализации в 2017 году.



В результате этих достижений к 2024 году Грузия планирует обеспечить выполнение соглашения на 60-65% и сделать заявку на полноправное членство в Евросоюзе», -говорится в информации, распространенной МИД Грузии.



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