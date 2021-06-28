

Карл Харцель выступил с заявлением по случаю 7-ой годовщины со дня подписания Соглашения об ассоциации Грузии с ЕС

28.06.2021 10:45





Посол ЕС Карл Харцель выступил с заявлением по случаю седьмой годовщины подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией.



Дипломат отметил, что несмотря на то, что данное соглашение является техническим документом, именно оно отражает общие ценности Грузии и ЕС, а также является «ключем к выявлению потенциала» для достижения поставленной цели.



«Сегодня мы отмечаем 7-ю годовщину подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, которое является надежной основой для наших тесных отношений», — сказал посол ЕС.



«Хотя это технический документ, он отражает наши общие ценности и цели. Это ключ к выявлению потенциала для достижения цели, намеченной нами совместно.



Поздравляем с юбилеем и Грузию, и ЕС! Надеюсь, что мы продолжим наши совместные усилия по дальнейшему укреплению нашего партнерства и ещё большему сближению в ближайшие годы», — заявил Карл Харцель.



Грузия подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом 27 июня 2014 года. Соглашение вошло в силу в полной мере 1 июля 2016 года.



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