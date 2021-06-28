

Поместье Левиль передано в ведомство министерства культуры Грузии

28.06.2021 10:48





Во Франции министерство иностранных дел Грузии передало в ведомство министерства культуры Грузии поместье Левиль.



Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Теа Цулукиани и мэр французского города Левиль приняли участие в церемонии, посвященной завершению первого этапа реабилитации грузинского поместья Левиль. В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие реабилитированного здания оранжереи.



Второй этап реконструкции-реабилитации поместья осуществит министерство культуры. По информации ведомства, второй этап, в основном, будет состоять из культурных компонентов.



Давид Залкалиани пожелал министру культуры успехов в дальнейшей реабилитации поместья Левиль.



В своей речи он также поблагодарил французскую сторону.



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