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Поместье Левиль передано в ведомство министерства культуры Грузии


28.06.2021   10:48


Во Франции министерство иностранных дел Грузии передало в ведомство министерства культуры Грузии поместье Левиль.

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Теа Цулукиани и мэр французского города Левиль приняли участие в церемонии, посвященной завершению первого этапа реабилитации грузинского поместья Левиль. В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие реабилитированного здания оранжереи.

Второй этап реконструкции-реабилитации поместья осуществит министерство культуры. По информации ведомства, второй этап, в основном, будет состоять из культурных компонентов.

Давид Залкалиани пожелал министру культуры успехов в дальнейшей реабилитации поместья Левиль.

В своей речи он также поблагодарил французскую сторону.

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