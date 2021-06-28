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Джеймс Аппатурай планирует посетить Грузию


28.06.2021   10:49


Специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай планирует приехать в Грузию.

По его словам, запланированы мероприятия по части публичной дипломатии.

«Разумеется, я встречусь с президентом Грузии, премьером, председателем парламента, министрами. У нас много дел. Потом я вернусь, и вскоре Грузию посетит мой сменщик», - об этом Джеймс Аппатурай заявил в эксклюзивном интервью программе «Имедис квира».

По его словам, в настоящий момент идет процесс выбора нового специального представителя генсека НАТО. Его личность станет известна к началу осени.

«Как правило, я приезжал в Грузию на 24 часа, сейчас у меня будет больше времени, чему я очень рад», - отметил Аппатурай.

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