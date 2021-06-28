

Папуашвили: Главный оценщик - население, правительство и парламент тоже будет оценивать население

28.06.2021 10:55





Будет предметная дискуссия, посмотрим, как поведет себя оппозиция, — об этом заявил председатель парламентского комитета по образованию Шалва Папуашвили в связи с политическими дебатами по отчету премьер-министра в парламенте.



По его словам, оппозиция видит свою роль только в том, чтобы иметь критическое мнение по какому-либо вопросу. По словам Папуашвили, главным оценщиком правительства и парламента является население.



«Премьер-министр был полностью сосредоточен на деле и результатах, полученных правительством. Понятно, что позиция оппозиции заключается в том, что они видят свою роль только в том, чтобы иметь критическое мнение по какому-либо вопросу и не углубляются в содержание. Основная оценка есть у населения. «Грузинская мечта» преодолела сложнейшую ситуацию — пандемию и фальшивую кампанию оппозиции, преодолела политический кризис и заручилась полной поддержкой населения. Население является главным оценщиком, население будет оценивать это правительство и парламент на октябрьских выборах», — заявил Шалва Папуашвили.



Процедура заслушивания отчета премьер-министра продолжится сегодня в парламенте.













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