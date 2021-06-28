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Премьер-министр назначил Георгия Урушадзе государственным поверенным в Гурийском регионе
28.06.2021 12:32
Государственным поверенным в Гурийском регионе назначен Георгий Урушадзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел рабочую встречу с новоназначенным и бывшим губернаторами, министром по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатериной Тикарадзе и главой департамента по вопросам отношений с регионами администрации правительства Лери Барнабишвили.
По информации администрации правительства, премьер обсудил с новоназначенным губернатором те приоритетные проекты, которые нужно осуществить в регионе, которые в том числе планируются в рамках инициированной премьером программы «Обновленные регионы».
Георгий Урушадзе по профессии является правоведом. До назначения государственным поверенным в Гурийском регионе он работал в Национальном агентстве государственного имущества. Еще ранее он занимал различные должности в Агентстве обслуживания Минфина.
Георгий Урушадзе сменил на должности государственного поверенного в Гурийском регионе Георгия Сахокия, который назначен советником в Агентство государственной заботы и оказания помощи, пострадавшим, жертвам траффикинга Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты.
Премьер поблагодарил Георгия Сахокия за проделанную работу и пожелал ему успехов.
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