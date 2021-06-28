

Аппатурай: я потихоньку становлюсь немного грузином

28.06.2021 12:40

"СОВА"



В интервью телеканалу Imedi спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай поговорил об особенностях грузинского менталитета и о том, за что он любит Грузию.



«Грузины открывают вам свои сердца, приглашают домой, когда ты с грузином, ты не сможешь ничего оплатить. Невозможно, чтобы тебе дали возможность выразить свое уважение приглашением [грузина] на что-то. Я всегда говорю, что ваша экономика была бы намного сильнее, если бы вы позволяли гостям платить хотя бы за что-то элементарное. У меня очень тесные личные отношения с Грузией, и это мне очень дорого.



Второе, что я действительно ценю, — это целеустремленность грузин: они хотят быть членами этого сообщества и не сдаются. Это очень впечатляет. Говорить о грузинах и не упомянуть кулинарию и особенно чачу было бы преступлением. Я не только люблю хачапури и чачу, но и готовлю хачапури. Я начал готовить блюда мегрельской кухни дома, очень люблю острое. Я делаю даже острее, чем у мегрелов. У нас дома грузинские блюда, я пью грузинское вино, чачу и потихоньку становлюсь немного грузином», — сказал Аппатурай.





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