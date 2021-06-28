

Кальюранд: Грузия должна больше говорить с теми странами, которые скептически настроены в отношении нее

28.06.2021 13:18





В Европарламенте 705 депутатов, и я думаю, если остановлю их в коридоре и спрошу, какая столица Грузии, многие из них не смогут мне ответить. Многие не скажут и того, какие это страны Южно-Кавказского региона или участники Восточного партнерства. К сожалению, такова реальность, - об этом европарламентарий и бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд заявила в интервью с Институтом политики безопасности Грузии, которое распространяет газета «Квирис палитра» («Палитра недели»).



По словам Кальюранд, Грузия должна больше говорить с теми странами, которые скептически настроены в отношении нее.



«Я думаю, что мы не должны создавать ложных ожиданий грузинскому народу. К примеру, вспомним принятие безвизового режима. Вы были готовы к этому раньше, чем Украина, однако по политическим причинам, Грузии пришлось ждать Украину. Такова реальность – вы были готовы, однако пришлось ждать, так как не существовало политического консенсуса. Таково же отношение и к вопросу расширения. Мы, страны Прибалтики, являемся вашими друзьями, у нас Грузия не нуждается в представлении. Моим советом будет то, что вы должны больше говорить с теми странами, которые скептически настроены в отношении вас», - заявила Кальюранд.



Вместе с тем, по ее заявлению, сегодня ЕС не готов к расширению и к тому, чтобы какой-либо стране открыть свои двери.



«Я выражаю полную поддержку устремлениям Грузии в ЕС, ее праву самой решать, членом какой организации быть, однако, с другой стороны есть реальность, которую нужно воспринимать без эмоций. Сегодня Европарламент, да и вообще Евросоюз, не готов к расширению, к тому, чтобы открыть дверь какой-либо стране Восточного партнерства», - заявила Марина Кальюранд.



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