

Третья волна пандемии поражает Россию с рекордными показателями заражения

28.06.2021 13:44

InoPressa



"В то время, как третья волна пандемии поражает Россию с рекордными показателями заражения, превышающими 20 тыс. новых случаев ежедневно, мрачная официальная статистика, опубликованная на прошлой неделе, показывает, что первые две волны пандемии задели вершину возрастной пирамиды. По данным Росстата, по сравнению с 2019 годом в России количество пенсионеров сократилось на 1,27 млн человек. Такое сокращение отчасти объясняется пенсионной реформой, ведущей к повышению пенсионного возраста, но также очень высокой избыточной смертностью, вызванной пандемией", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.



"По расчетам интернет-издания "Открытые медиа" на основе данных Росстата за 2020 год, в возрастной группе старше 60 лет избыточная смертность по сравнению с 2019 годом составила 300 251 человек. Только в первом квартале 2021 года избыточная смертность от Covid доходит до 124 тыс. человек в годовом исчислении, и большинство смертей приходится на пенсионеров. Правительство России не прокомментировало эти данные, намного превышающие официальную цифру в 131 тыс. смертей от Covid. Их не транслируют и СМИ", - говорится в статье.



"Владимир Путин уже отмечал свою победу над пандемией прошлым летом, в частности, благодаря разработке самой первой вакцины против Covid "Спутник V". С тех пор вакцина экспортировалась - в скромных количествах - в 60 стран, дипломатически близких к Москве, что всегда сопровождалось мощной кампанией "мягкой силы". С другой стороны, в странах, требующих строгих процедур, сертификация "Спутника V" потерпела неудачу. Так, 16 июня Европейское агентство по лекарственным средствам отложило возможную сертификацию "Спутника V" до сентября из-за отсутствия доступа к запрошенным данным. При этом ВОЗ в среду объявила, что обнаружила шесть серьезных нарушений на российских предприятиях, производящих "Спутник V", - указывает автор публикации.



"Очень низкий уровень вакцинации в стране (менее 12%) демонстрирует то, что россияне очень подозрительно относятся к национальной вакцине, при том, что ее зарубежные аналоги в России не распространяются. Подобная смесь беспечности и недоверия, вероятно, связана с тем, что власти решили отменить карантин в стране очень рано, в начале весны. Владимир Путин на публике никогда не появлялся в маске, и лишь немногие чиновники носят маску на встречах, транслируемых по телевидению. Зато полиция систематически использует санитарные аргументы для ареста оппозиционеров на митингах, даже если они в масках", - отмечает Эммануэль Гриншпан.



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