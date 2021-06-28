

Украина впервые за 300 лет получит латиноязычный оригинал конституции Филиппа Орлика

28.06.2021 14:10





Швеция передаст Украине латиноязычный оригинал и три копии конституции Филиппа Орлика. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня Конституции.



Зеленский отметил, что Украина получит оригинал документа впервые за 300 лет. В конце августа он будет выставлен в Софийском соборе в Киеве к 30-летию Независимости Украины.



Украинский президент подчеркнул, что две копии конституции Орлика уже выставлены в фойе Верховной Рады и в офисе президента. По его словам, третья будет размещена в Конституционном суде Украины «после его обновления и перезагрузки».



Конституцией Орлика называют исторический документ, известный как «Пакты и конституции прав и вольностей Войска Запорожского». В 1710 году он бы составлен Филиппом Орликом —политическим деятелем Войска Запорожского, ближайшим соратником гетмана Ивана Мазепы. По замыслу автора, король Швеции Карл XII должен был принять документ после победы в Северной войне в знак благодарности за помощь, оказанную казаками в войне против России.



Ранее Владимир Зеленский поздравил украинцев с 25-летием Конституции Украины. Он назвал ее «молодой, но зрелой и мудрой». По мнению президента, основной закон страны также является демократичным и человекоцентричным, поскольку треть его статей «посвящена правам и свободам человека».



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