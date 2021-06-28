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В Украине будут отслеживать сделки по покупке земли гражданами России
28.06.2021 14:15
Сделки по покупке украинской земли российскими гражданами станут отслеживать. При этом участки могут начать конфисковывать, заявил в эфире телеканала «Дом» заместитель главы минэкономики Украины Тарас Высоцкий.
Как уточнил чиновник, граждане России не смогут купить участки земли в Украине, потому что это запрещено законом.
«Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр», — объяснил Высоцкий.
При выявлении фактов покупки земли, участки конфискуют в пользу государства. В качестве проверки перед оформлением сделки будут изучаться источники средств, которыми расплачивается покупатель, предупредил замминистра.
Весной прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обороте сельскохозяйственных земель в стране. Право собственности на земельные участки площадью до 100 га смогут приобрести исключительно граждане Украины.
В апреле Верховная рада приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. В результате иностранцы купить землю в Украине не смогут.
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