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Минздрав: До конца недели Грузия получит миллион доз вакцин Sinopharm и Sinovaс


28.06.2021   14:46


«На следующей неделе у нас будет определенный объем вакцин, и мы начнем процесс массовой вакцинации», — заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

По её словам, в конце года Грузия получит полмиллиона доз вакцины Sinopharm и такое же количество вакцин Sinovaс.

На основании определенных переговоров с производителем, которые предполагают соглашение о конфиденциальности, мы не имеем права называть важные детали. Однако мы можем подтвердить, что миллион вакцин — полмиллиона Sinopharm и полмиллиона Sinovaс должны быть доставлены в Грузию до конца недели. Соответственно, с начала будущей недели мы можем начать массовую вакцинацию этими вакцинами», — заявила Екатерина Тикарадзе.

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