

Минздрав: До конца недели Грузия получит миллион доз вакцин Sinopharm и Sinovaс

28.06.2021 14:46





«На следующей неделе у нас будет определенный объем вакцин, и мы начнем процесс массовой вакцинации», — заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.



По её словам, в конце года Грузия получит полмиллиона доз вакцины Sinopharm и такое же количество вакцин Sinovaс.



На основании определенных переговоров с производителем, которые предполагают соглашение о конфиденциальности, мы не имеем права называть важные детали. Однако мы можем подтвердить, что миллион вакцин — полмиллиона Sinopharm и полмиллиона Sinovaс должны быть доставлены в Грузию до конца недели. Соответственно, с начала будущей недели мы можем начать массовую вакцинацию этими вакцинами», — заявила Екатерина Тикарадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





