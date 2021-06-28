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Минздрав: До конца недели Грузия получит миллион доз вакцин Sinopharm и Sinovaс
28.06.2021 14:46
«На следующей неделе у нас будет определенный объем вакцин, и мы начнем процесс массовой вакцинации», — заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
По её словам, в конце года Грузия получит полмиллиона доз вакцины Sinopharm и такое же количество вакцин Sinovaс.
На основании определенных переговоров с производителем, которые предполагают соглашение о конфиденциальности, мы не имеем права называть важные детали. Однако мы можем подтвердить, что миллион вакцин — полмиллиона Sinopharm и полмиллиона Sinovaс должны быть доставлены в Грузию до конца недели. Соответственно, с начала будущей недели мы можем начать массовую вакцинацию этими вакцинами», — заявила Екатерина Тикарадзе.
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