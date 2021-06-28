

Грузия возобновит программу поддержки киноиндустрии

28.06.2021 14:50





Правительство решило восстановить и обновить программу поддержки киноиндустрии в рамках проекта «Производи в Грузии». Об этом министр экономики Натия Турнава заявила на брифинге после заседания правительства.



Программа поможет популяризации страны, а также созданию дополнительных рабочих мест, считают в правительстве.



«Важно, что в преддверии возобновления этой программы было запущено несколько проектов, которые предусматривают не только съемки в Грузии, но и открытие здесь студий и павильонов. Среди них есть предложение от компаний, связанных с Голливудом. Мы уверены, что эта программа будет очень успешной и в ближайшие годы внесет вклад в развитие туризма, повысит осведомленность о Грузии и создаст платформу для мировой киноиндустрии в Грузии», — сказала Турнава.



«Производи в Грузии» – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.





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