

Народный защитник Грузии посещает детский пансион в Ниноцминда

28.06.2021 14:54





Народный защитник Грузии Нино Ломджария находится в Ниноцминдском детском пансионе. По информации аппарата омбудсмена, это первый визит Народного защитника в Ниноцминдский пансион после 2018 года.



По словам Нино Ломджария, мониторинг запоздал, но сейчас необходимо оценить потребности детей. Она рекомендует передать всех детей под альтернативную опеку.



«Я ожидаю, что мы полностью ознакомимся с процессами и состоянием инфраструктуры. Я приехала с несколькими сотрудниками, которые работают в сфере защиты прав детей. У нас есть детский психолог на случай, если дети захотят с нами пообщаться. В первую очередь, мы хотим провести собеседование с руководством пансиона. Мы посмотрим, какие процессы происходят в плане оценки потребностей детей, увидим, чем здесь занимаются социальные работники, которые продолжают работать. Мониторинг запоздал. Сейчас здесь 15 детей. Я знаю, что есть планы перевести нескольких приемных детей под альтернативную опеку. Очень важно своевременно принять решение относительно оставшихся детей. Это правда, что часть воспитателей покинула пансион, на которых дети указали в связи с фактами возможного насилия, однако я считаю, что в этих стенах, в этом пространстве, дети не могут свободно выразить свою волю. Поэтому важно, чтобы дети были переведены под альтернативную опеку, потому что они все еще находятся под определенным давлением со стороны воспитателей в условиях, в которых эти дети жили годами, и они не хотят покидать эти стены. Я ожидаю, что они не будут говорить свободно. Я рекомендую передать всех детей под альтернативную опеку. Сегодняшний визит покажет нам дальнейшие потребности», — заявила Нино Ломджария.



Вместе с тем, в пансионате находится юрист Патриархии Эдишер Карчава.



В середине апреля 2021 года представителей аппарата Народного защитника Грузии не пустили в пансионат имени Святой Нино для сирот, беспризорных детей и детей без попечения. В интернате заявили, что действуют по указанию епископа схалтского Спиридона (расположенный в городке Ниноцминда детский дом находится в подчинении Грузинской православной церкви).



Сам священнослужитель объяснил свое решение тем, что представители Омбудсмена требуют легализации однополых браков, п он не может «отдать своих детей на их растерзание».



Затем организация «Партнерство за права человека», которая занимается, в том числе, защитой прав детей, обратилась в Тбилисский городской суд, потребовав обеспечения доступа и возможности проведения мониторинга в пансионате всеми соответствующими службами. Суд эту просьбу отклонил. При этом ООН призвала власти Грузии проверить информацию о жестоком обращении с детьми. В школе побывали сотрудники Минздрава.



Аппарат Народного защитника Грузии много лет говорит о нарушениях прав детей в интернате Святой Нино. Проведенный в 2015 году мониторинг выявил факты насилия и физических наказаний несовершеннолетних. Согласно отчету Омбудсмена, права детей в приюте нарушаются во многих отношениях, и воспитанники становятся жертвами не только физического, но и психологического насилия. Кроме того, проживающие в пансионате несовершеннолетние фактически изолированы от общества.

Нино Ломджария также сообщила, что в период с 2016 по 2021 год было возбуждено четыре уголовных дела: три – о предполагаемом насилии (статья 126 УК Грузии) и одно – об изнасиловании (статья 137 УК Грузии). В свою очередь 3 июня МВД заявило, что по старым делам у них не было достаточной доказательной базы, поэтому по факту новой информации начато новое расследование.



Между тем, в СМИ стали появляться свидетельства, как утверждается, выпускников пансионата, которые рассказали журналистам о преступлениях в учреждении. В частности, 3 июня в эфире телеканала Formula вышло интервью с подростком, по словам которого детей в интернате били рейками и линейками, «всем, что попадалось под руку». Их заставляли часами стоять на коленях на зернах и рисе, подвергали психологической травле. Кроме того, по словам подростка, около 10 лет назад во время избиения воспитанниками скончался мальчик 6-7 лет. Происходившее в пансионате респондент назвал «адом».



Глава епархии Ахалкалаки и Кумурдо отец Николоз ранее заявил, что готов пустить Народного защитника в детский дом, но выдвинул условия: «Пусть приезжает, заранее встретимся, согласуем кое-какие правила, а затем вместе войдем. <…> Мы должны заранее обсудить с Омбудсменом, как все пройдет, какие вопросы она будет задавать [детям]». На вопрос журналистов, почему Нино Ломджария должна с ними все согласовывать, священнослужитель ответил: «Потому что есть подозрения, что она задает детям аморальные вопросы».





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