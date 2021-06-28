

В зале заседания парламента Грузии прозвучал гимн России

28.06.2021 15:30





Депутат от «Единого национального движения» (ЕНД) Нона Мамулашвили включила гимн России на внеочередном заседании парламента Грузии.



Как объяснила свой поступок Нона Мамулашвили, доклад премьер-министра напомнил ей период Советского Союза.



Следует отметить, что сегодня сессия парламента открылась политическими дебатами по ежегодному отчету премьер-министра.



Михеил Сарджвеладзе, председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции, во время выступления которого прозвучал гимн, призвал оппозиционного депутата слушать этот гимн в протестных палатках.



«Браво, браво. В месте, где был подписан Акт о независимости Грузии, вы включили гимн России, браво! Блестящий пример. Позор. Это хорошо все показывает, кто захочет, тот увидит», — обратился к Ноне Мамулашвили спикер парламента Каха Кучава.



Председатель комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе назвал произошедшее «низшей точкой политической зрелости».



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