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В зале заседания парламента Грузии прозвучал гимн России
28.06.2021 15:30
Депутат от «Единого национального движения» (ЕНД) Нона Мамулашвили включила гимн России на внеочередном заседании парламента Грузии.
Как объяснила свой поступок Нона Мамулашвили, доклад премьер-министра напомнил ей период Советского Союза.
Следует отметить, что сегодня сессия парламента открылась политическими дебатами по ежегодному отчету премьер-министра.
Михеил Сарджвеладзе, председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции, во время выступления которого прозвучал гимн, призвал оппозиционного депутата слушать этот гимн в протестных палатках.
«Браво, браво. В месте, где был подписан Акт о независимости Грузии, вы включили гимн России, браво! Блестящий пример. Позор. Это хорошо все показывает, кто захочет, тот увидит», — обратился к Ноне Мамулашвили спикер парламента Каха Кучава.
Председатель комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе назвал произошедшее «низшей точкой политической зрелости».
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