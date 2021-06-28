

Грузия возвращает себе функцию медиатора в регионе - депутат

28.06.2021 16:17





В регионе Южного Кавказа сформировалась панорама нового баланса сил. Об этом сегодня на заседании парламента Грузии заявил председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.



По его словам, на фоне последних событий в регионе Грузия предприняла верные, своевременные и устойчивые шаги: "Азербайджан, Армения и США доверили Грузии функцию медиатора в регионе. Премьер-министр отлично справился с трудным испытанием и ролью посредника. Это стало победой не только нашей страны, но и всего региона".



Депутат отметил, что Грузия возвращает себе самую важную функцию в регионе – функцию медиатора.



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