

Олимпийский чемпион получил должность в парламенте Грузии

28.06.2021 16:35





Олимпийский чемпион, борец греко-римского стиля, оппозиционный депутат Манучар Квирквелия избран заместителем председателя парламентского комитета по делам молодежи и спорта.



Квирквелия стал кандидатом по квоте оппозиции от фракции «Единое национальное движение» — объединенная оппозиция «Сила в единстве». Его кандидатуру поддержали все члены комитета.



«Для комитета важно слышать конструктивные мысли, для этого мы будем рады сотрудничеству с Манучаром Квирквелия», — сказал председатель комитета Михаил Кавелашвили.



На парламентских выборах 2020 года Манучар Квирквелия был мажоритарным кандидатом от блока «Единое национальное движение» — объединенная оппозиция «Сила в единстве» в Гурии (округ Озургети-Ланчхути-Чохатаури).



Квирквелия проиграл кандидату от правящей партии «Грузинская мечта» Василу Чигогидзе и попал в парламент по партийному списку.



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