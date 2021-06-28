

Залкалиани: Грузия является активным членом Глобальной антитеррористической коалиции

28.06.2021 18:43





Грузия является чрезвычайно активным членом и важным контрибьютором Глобальной антитеррористической коалиции. Именно о важном вкладе Грузии я говорил в своем выступлении, а также о том, что мы можем сделать в будущем», — об этом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил на конференции в Риме.



По словам министра, роль Грузии по отношению к антитеррористической коалиции очень важна.



«Мы внесли значительный вклад в эту борьбу, и в будущем чрезвычайно важно поддерживать тесную координацию с нашими партнерами. Вклад, который наши военные внесли в антитеррористическую коалицию в Афганистане и в борьбу с терроризмом, неоценим», — заявил он.



По словам Давида Залкалиани, Грузия по-прежнему остается страной, транзитные возможности и потенциал которой используются различными силами коалиции после завершения миссии в Афганистане.



«Мы, фактически, являемся для них региональным хабом, и это наш важный вклад в борьбу с этим вызовом. Я думаю, что сегодняшняя министерская встреча была для нас очень полезной, очень хорошей возможностью еще раз подчеркнуть, что мы можем сделать вместе для решения этой проблемы», — заявил Залкалиани.



Для справки, в Риме проходит министерская конференция Глобальной коалиции против т.н. Исламского государства, пленарное заседание которой открыли министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Марио и госсекретарь США Энтони Блинкен. После их докладов заседание закрылось, и участники второй сессии министерства уже заслушали выступления глав делегаций.



Среди выступавших был министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Помимо Грузии, на закрытом заседании выступили Ирак, Иордания, Ливан, Катар, Бельгия, Косово, Молдова, Черногория, Португалия и Великобритания.





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