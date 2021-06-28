

Минздраву Грузии уже известна дата поставки препарата Pfizer, но не скажет

28.06.2021 19:05





Массовая вакцинация жителей Грузии начнется в июле после поступления новых доз препаратов против коронавируса. Об этом министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе сообщила сегодня на брифинге после заседания правительства.



«Массовая вакцинация была объявлена в третьем квартале, то есть со следующего месяца мы готовы, как на региональном уровне, так и в Тбилиси, начать процесс массовой вакцинации», — сказала Тикарадзе.



По полмиллиона доз китайской вакцины Sinopharm и Sinovac Грузия должна получить уже к концу этой недели, а со следующей начнется новый этап вакцинации.



В Минздраве также заявляют, что им уже известна дата поставки препарата Pfizer, миллион доз которого Грузия должна получить поэтапно. Однако, по словам министра, согласно контракту с компанией, дату поставки пока не озвучивают.



Тикарадзе также заверила, что все граждане, которые должны сделать вторую прививку препаратом AstraZeneca, будут обеспечены вакциной в срок.



Как известно, из-за перебоев с поставками препарата AstraZeneca тысячи жителей Грузии не смогли пройти второй этап вакцинации, несмотря на то , что были зарегистрированы на процедуру. Между первой и второй дозой этого препарата должно пройти от 8 до 12 недель.



Тикарадзе отметила, «не в полной мере соответствует действительности» информация о том, что китайские вакцины не защищают от индийского штамма коронавируса, или штамма «дельта». По ее словам, у ученых есть вопросы об эффективности и других вакцин к индийскому штамму.



Глава Минздрава напомнила, что для победы над пандемией важна не только вакцина, но и правильное соблюдение предписаний эпидемиологов.



«Мы неоднократно говорили, что, хотя вакцинация является самым важным оружием в борьбе с эпидемией, большое значение имеет социальная дистанция, ношение маски и соблюдение всех правил», — сказала Екатерина Тикарадзе.



Согласно последним официальным данным, в Грузии первой дозой привились 254 737 человек, в том числе за последние сутки – 604. Обе дозы вакцины получили 94 740 граждан.



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