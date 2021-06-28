

Беларусь «наказала» ЕС своими санкциями

28.06.2021 20:21





Власти Беларуси в ответ на санкции ЕС ввели запрет на въезд в страну представителей евроструктур. Об этом говорится в заявлении, распространенном МИД республики.



Уточняется, что в Беларусь запретят въезжать всем лицам из ЕС, которые содействовали введению санкций против Минска.



«В ответном порядке будет запрещен въезд представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер», — отмечено в заявлении. Там же указано, что «предложения белорусской стороны о развитии диалога с ЕС остаются в силе».



Белорусская сторона также продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера, подчеркнуто в документе.



Кроме того, власти страны объявили о начале процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС, а также отозвали своего постоянного представителя при ЕС для консультаций. Еще Беларусь приняла решение приостановить свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».



Напомним, на прошлой неделе США и Великобритания вслед за Евросоюзом ввели санкции против Беларуси после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс, но из-за сообщения белорусских диспетчеров о бомбе экстренно приземлился в Минске. Информация о минировании не подтвердилась, а пока лайнер находился в Беларуси, с рейса сняли двух пассажиров — сооснователя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу, которых арестовали.



Европейские страны запретили своим авиакомпаниям использовать белорусское воздушное пространство практически сразу после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Так, регулярные рейсы в белорусскую столицу отменили немецкая Lufthansa, польская LOT и латвийская airBaltic.





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