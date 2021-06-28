

Гарибашвили: Мы допустили много ошибок, но мы не совершали преступлений

28.06.2021 21:27





Я не говорю, что мы безошибочны, мы допустили много ошибок, но мы не совершали преступлений, друзья, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на внеочередном заседании парламента страны.



В ходе выступления с годовым отчетом он сказал о том большом прогрессе, который достигнут правительством во всех направлениях.



« Я и мы не раз вспоминали и упоминали об августовской войне 2008 года, Я понимаю, что это для них (для «Национального движения») очень тяжелая рана, но друзья, это ваше тяжелое наследие. Из-за вас мы потеряли 20% территории. «Нацдвижение», правительство Саакашвили вернуло российские войска, чем они узаконили оккупацию страны. Мы еще раз должны напомнить себе, что на протяжении лет, во времена прежних властей, постоянно происходили притеснения, пытки, террор граждан и бесчеловечное обращение в тюрьмах или за их пределами. «Грузинской мечте» досталось тяжелейшее наследие. Я уже ничего не говорю о правах человека, медиа-свободе. Они говорят нам о свободе того суда, который до 2012 года был подразделением прокуратуры – когда судья делал то, что ему говорил прокурор. Сегодня эти люди выходят и нам говорят, почему остаются в суде г-н Мурусидзе и другие. Извините, обращаюсь к представителям «Нацдвижения», а вы, творцы этого тяжелого прошлого, почему остаетесь сегодня в политике?!» - заявил Гарибашвили.



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