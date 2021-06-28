

Гарибашвили: Американские и европейские друзья говорят мне, что устали от жалоб ЕНД на нас

28.06.2021 21:45





«Друзья, вы не любите страну»! Как вы говорите о нашем государстве?!» – с такими словами обратился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили к оппозиции на пленарном заседании внеочередной сессии грузинского парламента.



Как отметил премьер, правящая команда желает объединения, однако она не видит перспективы этого с оппозицией.



«Ряд выступающих, в том числе г-н Вашадзе и г-жа Чарквиани говорили о стране, используя следующие эпитеты: «самая несчастная страна», «прогнившая страна». Друзья, вы не любите страну»! Как вы говорите о нашем государстве?! Мы, разумеется, очень желаем объединения, однако, с таким отношением мы не видим перспективы этого с оппозицией, с «Национальным движением». Как мы можем сотрудничать с «Национальным движением». Из-за них страна 6 месяцев была в режиме саботажа, и они так и не ответили гражданам, почему нанесли ущерб нашему государству.



Знаете, что мне говорят наши американские и европейские друзья? Они говорят, что устали от жалоб лидеров «Нацдвижения» на нас, на проблемы нашей страны, на жалобы о том, что здесь происходят какие-то ужасы…



Одно из главных, что необходимо всем, как нашим гражданам, так и иностранцам, которые здесь живут, а также инвесторам, которые собираются вложить деньги в нашу страну – это политическая стабильность. Единственной силой, которая за эти 30 лет обеспечила непрерывный мир и стабильность, является «Грузинская мечта». Несмотря на их вредоносную политику и постоянный саботаж, мы все-таки сумели сохранить мир и стабильное развитие нашей страны», - заявил Гарибашвили.



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