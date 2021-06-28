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Беларусь намерена интегрировать свою экономику в российскую до конца года
28.06.2021 21:46
Посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что власти республики захотели завершить план по экономической интеграции с Россией к 1 января 2022 года. Об этом пишет БЕЛТА.
Планируется создание общих рынков энергоресурсов и транспорта, унификация налогового и таможенного законодательства, а также переход к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.
«Многое уже сделано в социальном плане, экономике, обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Беларуси», — отметил Семашко. Он также напомнил, что стороны заканчивают работу над 28 интеграционными картами.
По словам дипломата, Беларусь занимает четвертое место среди наиболее значимых торговых партнеров России. Он сообщил, что в январе-мае этого года российско-белорусский товарооборот вырос на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее Беларусь приостановила участие в программе Европейского союза «Восточное партнерство». В Министерстве иностранных дел республики объяснили, что такое решение связано с введенными ЕС ограничительными мерами в отношении страны.
В июне посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что российско-белорусская интеграция не предусматривает поглощение экономики Беларуси и может быть выгодной для обеих стран.
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