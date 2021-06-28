

Эксперты ЮНЕСКО: Фрески Гелати в очень плохом состоянии

28.06.2021 22:16





Приглашенные в Грузию для изучения ситуации в средневековом монастырском комплексе Гелати эксперты завершили первый этап работы и представят свое заключение в середине июля. Об этом на совместной с иностранными экспертами пресс-конференции сообщил первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи Каха Сихарулидзе.



Архитектор-реставратор Уго Тониетти заявил, что будут изучены как повреждения настенной живописи, так и положение, возникшее из-за ошибок, допущенных во время установки нового перекрытия крыши главного храма комплекса.



Эксперты ЮНЕСКО каждый день поднимались на крышу храма, чтобы изучить положение. Они признали, что ситуация не завидная — инфильтрация воды продолжается по сей день, что вызывает повреждение уникальных фресок.



«На этом этапе мы изучаем положение, чтобы поставить диагноз, почему происходит инфильтрация воды. Думаем, что на определенной части крыши перекрытие по старой технике было заменено на новую технологию. На этом этапе мы изучаем, где была допущена ошибка во время изменения. Есть много факторов и нужно провести исследования, чтобы понять, какой из них является основным, какой второстепенным, что повлияло на повреждение», — сказал Тониетти.



Эксперт подчеркнул, что фрески в храме находятся «в очень плохом состоянии». По его словам, в Италии пройдут исследования и специалисты должны будут найти выход из положения.



«Все должно быть сделано для того, чтобы исправить ситуацию», — отметил Тониетти.



Специалист по настенной живописи Винченцо Чентани заявил, что повреждение фресок в Гелати продолжается, однако в случае правильного подхода процесс можно остановить.



«У нас есть сорокалетний опыт в консервации и реставрации. Главной причиной возникновения проблем было то, что вода с крыши попала внутрь помещения монастыря. Эта вода вызвала движение солей в стенах, что и повредило краски, живопись», — заявил Чентани, добавив, что больше всего повреждено западное крыло храма.



Эксперты ЮНЕСКО потратили неделю на изучение недостатков реставрации в главном храме Гелати, и на выдачу соответствующих рекомендаций по спасению памятника.



Гелати — скандал вокруг крыши



Гелати — монастырский комплекс близ Кутаиси, один из самых значимых средневековых памятников архитектуры Грузии, там была расположена знаменитая академия и похоронен легендарный царь Давид Агмашенебели. Комплекс известен своими уникальными фресками, а также самой богатой на Кавказе мозаикой в византийском стиле. Гелати с 1994 года — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Значительная реставрация Гелати началась в 2008 году, во времена третьего президента Михеила Саакашвили. Одной из особенностей реставрации было решение покрыть строения комплекса глазурованной керамической черепицей зеленого цвета – исторически такую черепицу использовали средневековые грузинские мастера, образцы черепицы были обнаружены во время раскопок на территории комплекса.



После смены власти в Грузии проект реставрации Гелати был ненадолго приостановлен и продолжился с 2014 года. С тех пор в этом процессе постоянно возникают проблемы – сначала черепица стала падать с крыши центрального храма и выяснилось, что она сделана некачественно. Потом оказалось, что крыша центрального храма пропускает воду, из-за чего стали разрушаться уникальные фрески. После того, как общественность забила тревогу, черепичную крышу частично разобрали и храм перекрыли временной жестяной крышей. Также выяснилось, что в некоторых частях крыши под черепицей были проложены слои непредусмотренного проектом материала. Под конец и с временной жестяной крышей возник конфуз – в феврале ее сорвал ветер.



В итоге правительство Грузии привлекло к оценке ситуации в Гелати европейских экспертов.



Между тем на проект перекрытия черепицей храмов в Гелати с 2016 по 2019 год было потрачено 800 тысяч долларов и более 1 миллиона лари, причем большая часть этой суммы была выделена в качестве гранта правительством США.



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