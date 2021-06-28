

Парламент Грузии утвердил проект изменений в «Избирательный кодекс»

28.06.2021 22:27





Парламент Грузии утвердил проект изменений в «Избирательный кодекс» в третьем, окончательном чтении. Избирательную реформу поддержали 86 депутатов. Трое членов парламента проголосовали против.



Из парламентской оппозиции изменения в «Избирательном кодексе» не поддержали фракция «Национальное движение – Сила в единстве» и фракция «Лело – Партнерство для Грузии».



В результате реформы увеличивается пропорциональная доля на выборах местного самоуправления, а для мажоритарных выборов устанавливается 40-ный барьер.



Избирательная комиссия будет комплектоваться по паритетному принципу 8+9. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет избираться по новым правилам. Избирательная администрация же на всех трех уровнях будет представлена в смешанном виде – 7 профессиональных членов и 9 членов, назначенных партиями. Кроме того, будет введена позиция оппозиционного заместителя ЦИК.



Проект предполагает ограничение круга лиц, имеющих право участвовать в предвыборной кампании и новые правила запрета использования административного ресурса. В законопроекте говорится о запрете учинения физических помех перемещению избирателей на расстоянии 100 метров от здания голосования. Становится недопустим в день выборов создание физических помех перемещению избирателя в здании голосования или на расстоянии 100 метров от здания голосования.



Будут использоваться электронные технологии, а также принцип случайного выявления 10% участков и их пересчета. После пломбирования документации участка запрещается составление участком протокола изменений и замена округом протокола изменений лишь в результате пересчета.



Будут определены четкие критерии обязательного пересчета участков: будет определено ответственное лицо за соблюдением правил пломбирования документации участка; увеличиваются сроки принятия жалоб. Будет создан реестр доверенностей.



Согласно законопроекту, жалобы будут подаваться в электронном виде, будет обжаловаться отказ от составления протокола правонарушения.



Для наблюдения за спорами и пересчетом будет создана консультативная группа ЦИК.



До принятия проекта в третьем чтении, на пленарном заседании обсудили отложенные для рассмотрения вопросы и поддержали два приложения. Одним приложением регулируются составы муниципальных собраний (сакребуло) самоуправленческих общин и самоуправленческих городов (кроме Тбилиси), избранные по мажоритарной и пропорциональной избирательной системам, а вторым приложением – названия и границы местных мажоритарных избирательных округов в самоуправленческих общинах (кроме административных центров общин) к выборам сакребуло.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





