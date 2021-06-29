

Филипп Рикер: Грузия и регион Южного Кавказа являются приоритетными для США

29.06.2021 10:42





Я передал Давиду Залкалиани приветствия президента Байдена премьер-министру, — об этом заявил журналистам заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипп Рикер после встречи с министром иностранных дел Грузии в Риме.



По его словам, Грузия и регион Южного Кавказа являются приоритетными для США.



«Для меня было большой честью увидеть своего друга, коллегу Давида Залкалиани. Я передал ему приветствие госсекретаря Блинкена и, конечно же, приветствие президента Байдена премьер-министру. Считаю, что мой визит в регион был очень полезным, нам удалось не отставать от последних событий. Грузия и регион Южного Кавказа являются для нас приоритетом. Мы продолжим наш регулярный диалог и беседы. Конечно, мы находимся в очень тесной коммуникации с нашим посольством в Тбилиси, которое продолжает играть активную роль в полном выполнении соглашения от 19 апреля. Это прекрасная возможность для Грузии продолжить движение вперед, и мы, конечно, полностью поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и успех стабильной, развивающейся демократии Грузии», — заявил Филипп Рикер.













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