

Жозеп Боррель: Мы осуждаем ответные действия диктатуры Лукашенко

29.06.2021 10:52





Несмотря на решение режима Александра Лукашенко о приостановке участия в «Восточном партнерстве», мы готовы продолжить работать с народом Беларуси для укрепления связей, развития регионального сотрудничества и решения общих вызовов, - об этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в Twitter.



По его словам, ЕС ввел санкции в отношении Беларуси за нарушения фундаментальных прав и за жестокие репрессии.



«ЕС ввел санкции за нарушения основных прав, демократии и за жестокие репрессии. Мы осуждаем ответные действия диктатуры Лукашенко, у которых нет ни законности, ни причин. ЕС поддерживает народ Беларуси, который заслуживает большего, чем имеет», - пишет Жозеп Боррель.



Напомним, Беларусь приостановила свое участие в инициативе «Восточное партнерство». Как пояснил МИД страны, главной причиной решения стали санкции, введенные ЕС. Кроме того, Беларусь приостанавливает действие соглашения о реадмиссии с ЕС.



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