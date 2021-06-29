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Саакашвили: Я начинаю ток-шоу на одном из каналов


29.06.2021   11:01


"Я начинаю ток-шоу на одном из каналов", - заявил третий президент Грузии Михеил Саакашвили, говоря о своих планах на будущее.

По его словам, он собирается провести в Одессе "Конгресс будущего", в котором примет участие молодежь из Грузии.

«Я начинаю вести ток-шоу в прямом эфире на одном из каналов, и второе, что я собираюсь сделать, это собрать несколько сотен молодых людей, отобранных на конкурсной основе, и провести в Одессе конгресс инновации о будущем Грузии", - заявил Михеил Саакашвили.

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