

Кадагишвили: В Грузии нет нехватки в работе

29.06.2021 11:02





Как заявил депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили, сегодня в Грузии нет нехватки рабочих мест.



По его словам, стране не достает квалифицированных, трудолюбивых человеческих ресурсов.



«Я должен сказать сегодня небольшую непопулярную вещь. Каждое выступление начинается с того, что страну убивают бедность, безработица и все такое. Давайте взглянем реальности в глаза - стране больше всего не хватает квалифицированных, трудолюбивых человеческих ресурсов.



Я думаю, что образование должно быть еще более приоритетным в этом отношении. В Грузии нет недостатка в работе, нам не хватает правильно ориентированного, правильно измененного поведения, правильно ориентированного профессионального образования и предложения, ориентированного на рыночный спрос. Каждая из наших семей должна планировать свою жизнь в этом направлении. Профессиональное образование - одно из важнейших по качеству и масштабу. С другой стороны, сколько бы мы ни увеличивали бюджет и не распределяли его на социальную помощь, у нас не будет результатов», - заявил Ираклий Кадагишвили на внеочередном заседании парламента.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





