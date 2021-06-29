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Кадагишвили: В Грузии нет нехватки в работе
29.06.2021 11:02
Как заявил депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили, сегодня в Грузии нет нехватки рабочих мест.
По его словам, стране не достает квалифицированных, трудолюбивых человеческих ресурсов.
«Я должен сказать сегодня небольшую непопулярную вещь. Каждое выступление начинается с того, что страну убивают бедность, безработица и все такое. Давайте взглянем реальности в глаза - стране больше всего не хватает квалифицированных, трудолюбивых человеческих ресурсов.
Я думаю, что образование должно быть еще более приоритетным в этом отношении. В Грузии нет недостатка в работе, нам не хватает правильно ориентированного, правильно измененного поведения, правильно ориентированного профессионального образования и предложения, ориентированного на рыночный спрос. Каждая из наших семей должна планировать свою жизнь в этом направлении. Профессиональное образование - одно из важнейших по качеству и масштабу. С другой стороны, сколько бы мы ни увеличивали бюджет и не распределяли его на социальную помощь, у нас не будет результатов», - заявил Ираклий Кадагишвили на внеочередном заседании парламента.
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